Conceição e os 40 anos de Pepe: "Continua a querer ganhar e a aprender a cada minuto"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão do duelo com o Gil Vicente, da 22.ª jornada da Liga, que se disputa este domingo (20.30 horas), dia em que o capitão do F. C. Porto, Pepe, completa 40 anos. "Nunca é de mais falar de um atleta extraordinário".

"Não diria que o Gil Vicente está muito diferente desde a última vez que o defrontámos. Houve evolução normal e natural com o Daniel [Sousa]. Nos últimos oito resultados tem seis positivos e isso é demonstrativo da evolução. Mantém muitos jogadores da época passada. Esperamos um jogo com muitas dificuldades, percebendo a dinâmica do nosso adversário. Temos de olhar para o Gil no seu todo, mas sobretudo para nós", analisou o técnico dos dragões, não mostrando uma atenção especial ao avançado dos minhotos Fran Navarro, que já foi colocado como possível reforço do F. C. Porto para a próxima época.

"Todos os jogadores me merecem uma atenção grande, dentro do que é o coletivo do adversário. Olhamos para eles, observamos as características e o Navarro foi observado com os outros 20 e tal que fazem parte do plantel", disse apenas, antes de admitir que Galeno está fora do duelo de amanhã e Evanilson, muito provavelmente, também.

PUB

"Galeno não vai estar, provavelmente o Evanilson também não, já que hoje não esteve com a equipa e vamos ver amanhã. Temos de pensar nas soluções, claro que fico mais feliz quando tenho mais opções", afirmou Conceição, voltando à partida com o Inter, da Liga dos Campeões, para destacar o que de bom a equipa fez em Milão, apesar do resultado negativo.

"Quando temos a consciência que damos tudo o que temos de dar, a azia de perder é grande, até porque não perdíamos há muito tempo, mas não é tão grande como seria se entrássemos em Milão e não discutíssemos o jogo como discutimos. Se olho e penso que podia ter feito algo diferente? Olho, mas foi um contexto difícil, porque alguns jogadores jogaram quase sem ir a campo [nos treinos], só com a palestra, e isso faz toda a diferença", explicou.

Taremi não marcou qualquer golo nos últimos quatro jogos e só festejou um nos últimos nove, mas Conceição desvalorizou o facto, destacando o trabalho do iraniano dentro de campo: "Isso são estatísticas. Olho para o jogo do Taremi em Milão e fiquei bastante contente com o que fez, mas claro que a cereja no topo do bolo era concretizar uma ou outra oportunidade que teve. Se ele não estivesse lá, não tivesse trabalhado para a equipa é que eu ficava preocupado. Ele tem dado tanto ao F. C. Porto, pelo que é injusto olhar assim para esses dois meses. O Taremi é um grandíssimo jogador".

E por falar em grandes jogadores, a conferência de imprensa terminou com um comentário ao aniversário de Pepe, com Sérgio Conceição ser questionado como é que o central consegue manter uma forma extraordinária aos 40 anos.

"Eu já cheguei aos 40 há oito anos e está tudo bem [risos]. Já falei do Pepe e nunca é de mais referir que é um atleta absolutamente excecional e não podemos dissociar o que é o homem, o chefe de família. É a partir desses valores e dessa base que ele depois é o que é em campo. Tive o prazer de o conhecer como jogador, mas vai ficar como um amigo para a vida. Fico extremamente feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, saúde e ambição. Se há jogador que encarna os tais pilares que temos aqui no F. C. Porto, e que são inegociáveis, é ele. O rigor, a competência, durante muitos anos e contra os melhores do mundo, sempre a nível excecional e a ambição que continua a ter em ganhar e aprender alguma coisa a cada minuto. Tudo isso só se consegue com uma paixão enorme pelo futebol e pela vida. É um apaixonado", afirmou Conceição.