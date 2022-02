Conceição pede que Varandas "respeite o presidente mais titulado" do Mundo

Treinador do F. C. Porto criticou as declarações do líder leonino.

"As cenas no final são lamentáveis, vergonhosas. Mas mais lamentável ainda foi o que assisti aqui nesta conferencia antes da minha vinda aqui. Há que respeitar o F. C. Porto, há que respeitar um presidente que tem 40 anos de liderança, que ganhou não só em Portugal como na Europa, é o presidente mais titulado do mundo e a pessoa, além do dirigente, merece respeito. A pessoa e o dirigente, o melhor do mundo, na minha opinião e para muitas pessoas no Mundo, gente que não faz parte do nosso retângulo, do nosso país. Vejo o respeito que têm e o valor que dão, merecido, ao melhor dirigente do mundo", referiu Sérgio Conceição.

Relativamente a um título da CNN, que dizia que Conceição e Hugo Viana (diretor desportivo do Sporting) estavam no meio da confusão após o Clássico, o técnico portista deixou uma correção. "O Sérgio e o Hugo Viana estavam no meio da confusão a defender a situação em si que não era boa nem bonita para ninguém. Estava a tentar acalmar os meus jogadores, sei que nestas situações há expulsões quando o jogo já acabou e depois ficamos sem jogadores e não faz sentido nenhum. O Viana estava a fazer exatamente o mesmo que eu", explicou.