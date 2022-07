Cristiano Ronaldo abandona Old Trafford antes de o jogo terminar

O braço de ferro entre CR7 e Manchester United parece estar para durar. O internacional português foi substituído ao intervalo do encontro particular com o Rayo Vallecano e foi fotografado a sair de Old Trafford antes de o jogo ter terminado.

Na primeira aparição na pré-temporada dos "red devils", Cristiano Ronaldo foi titular, numa equipa recheada de juventude. Após o descanso, o capitão da Seleção Nacional ficou nos balneários e, segundo o "The Mirror", foi visto a seguir em direção ao parque de estacionamento do Manchester United, motivando várias tentativas de autógrafos e fotografias da parte dos adeptos, acompanhado de Diogo Dalot, que não fez parte das escolhas para esta partida.

Já não é segredo que o avançado, de 37 anos, está decidido a abandonar o emblema britânico, com o objetivo de disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, e esta situação pode ser mais uma demonstração da insatisfação de CR7.

A mesma publicação britânica, refere que o Manchester United se recusou a tecer comentários quanto a uma possível sanção disciplinar a Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que o craque esteve ausente da digressão dos 'red devils' pela Tailândia e Austrália, alegando razões familiares.