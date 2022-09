Cristiano Ronaldo acusado de conduta imprópria pela federação inglesa

A federação inglesa de futebol (FA) acusou Cristiano Ronaldo de conduta imprópria ou violenta, relativamente ao episódio com o jovem adepto do Everton, em abril do ano passado.

Em causa, está o sucedido no final do jogo com os "toffees", que o Manchester United perdeu por 1-0, quando CR7 partiu o telemóvel de um adepto do clube adversário.

Ronaldo foi ouvido pela polícia e chegou a pedir desculpas publicamente, convidando até o adepto, de 14 anos e que sofre de autismo, a assistir a um jogo dos "red devils" em Old Trafford, convite que foi recusado pela mãe.



Agora, quase cinco meses após o polémico incidente, a Federação inglesa de futebol acusou Cristiano Ronaldo de "conduta imprópria/violenta".