Cristiano Ronaldo elegeu o melhor 11 com quem jogou e surpreendeu

Pepe, Casemiro ou Varane são algumas das ausências de peso nas escolhas do avançado português, que não escolheu qualquer compatriota.

Ao longo de duas décadas, Cristiano Ronaldo tem jogado com muitos dos melhores jogadores do Mundo, por isso escolher só onze nunca seria tarefa fácil. Mesmo assim, o internacional português surpreendeu.

Desafiado pelo "GOAL Arabia" para formar uma equipa com os 11 melhores jogadores com quem jogou, CR7 escolheu sete futebolistas do Real Madrid, mas não encontrou espaço para nomes como Pepe, Casemiro, Varane ou Ozil.

Por outro lado, não há qualquer português na equipa. Cinco dos jogadores que compõem o "11" têm a particularidade de já terem terminado a carreira.

Eis o onze escolhido: Iker Casillas; Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Paul Scholes; Gareth Bale, Wayne Rooney e Karim Benzema