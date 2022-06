Cristiano Ronaldo reage ao empate das quinas na Liga das Nações

JN Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para comentar o desfecho do encontro de Portugal com a Espanha, em Sevilha, que terminou com uma igualdade a uma bola.

O capitão da seleção nacional começou a partida no banco, algo que já não acontecia deste 7 de outubro de 2017, mas esse facto não parece ter abalado a motivação do avançado.

"A Liga das Nações é uma competição que ficará para sempre ligada à Selecção Nacional, a primeira a conquistar este troféu. O nosso arranque nesta edição, com um importante empate em Espanha, renova a nossa ambição. A mesma de sempre, a mesma que nos move e nos une em todos os momentos: ganhar por Portugal!", escreveu Cristiano Ronaldo na rede social Instagram.

CR7 entrou aos 62 minutos, para o lugar de Otávio, e ainda foi a tempo de festejar o golo do empate apontado por Ricardo Horta, aos 82, depois de Morata ter adiantado os espanhóis no marcador, aos 25.