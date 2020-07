JN Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Custódio está de saída do comando técnico do S. C. Braga.

O presidente do clube minhoto, António Salvador, emitiu um comunicado onde anuncia a saída de Custódio Castro da liderança técnica da equipa de futebol e deixa um forte ataque aos árbitros portugueses e ainda ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, liderado por José Fontelas Gomes.