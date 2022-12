Da emoção de Conceição às noites sem dormir de Bibota: a lista de premiados

O Dragão Arena recebeu, esta segunda-feira, mais uma edição dos Dragões de Ouro. Dois anos depois, a nação portista voltou a reunir-se para premiar os melhores do ano, entre os quais Sérgio Conceição e Diogo Costa.

Após uma pausa forçada devido à pandemia de covid-19, o Dragão Arena vestiu-se de gala para receber toda a família portista e destacar os melhores do ano que agora termina. Com várias atrações musicais, momentos de humor e de muita saudade ao recordar quem já partiu - entre eles Bibota, Fernando Gomes, que foi homenageado na porta 9 do Estádio do Dragão e mereceu uma salva de palmas de todos os presentes - a gala entregou 17 prémios.

Entre os premiados, destacaram-se nomes como Angélica André, Gonçalo Ribeiro ou Gonçalo Borges, ou Otávio, que levou o troféu de futebolista do ano. "Estou muito feliz, agradecer ao nosso míster e equipa técnica por confiarem no meu trabalho há muito tempo. Fizeram-me realizar muitos sonhos que eu próprio não sonhava. Com trabalho realizei-os. Aos meus colegas que tornaram o prémio mais fácil, todos podiam ter um pedaço dele. À minha família por me suportar, aguentam comigo e não é fácil", disse o internacional português.

Se Diogo Costa também se estreou a subir ao palco para levar a distinção de Atleta do Ano, quem repetiu a proeza de levar mais um Dragão de Ouro para casa foi Sérgio Conceição. O técnico, considerado treinador do ano, conquistou o quarto troféu e não escondeu a emoção.

"Obrigado presidente, obrigado Direção do F. C. Porto. Vou tentar ser curto e não repetitivo. Curto, porque temos o jogo já depois de amanhã, com o Gil Vicente, e não ser repetitivo porque é o quarto Dragão de Ouro que recebo. O primeiro foi em 1998, no dia 27 de maio. Dezanove anos depois tive o prazer de apertar a mão ao melhor dirigente do mundo e selar o nosso acordo verbal de que seria o próximo treinador do F. C. Porto. Uma coincidência que queria partilhar", começou por dizer Conceição, recordando a primeira vez que foi ao Olival com o presidente Pinto da Costa, em 2017.

"Ele disse quatro pilares inegociáveis no F. C. Porto: rigor, competência, ambição e paixão. Olhando para isso, e estando todos os dias com os meus jogadores, que normalmente vestem, não o fato de gala, como hoje, mas o fato mais competitivo que é exigido, que é o fato do Pepe, me dão uma alegria enorme em levantar-me em trabalhar. Quero dedicar inteiramente o prémio à minha família, que não é fácil, e aos meus pais, como sempre. Não estando entre nós, estarão com certeza muito orgulhosos, até porque receberam mais duas pessoas extremamente importantes na vida do clube e que todos juntos estão lá em cima a olhar por nós, para que o F. C. Porto seja cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais forte e ganhador. E vamos continuar assim. Sempre. Porque merecemos. Somos trabalhadores honestos, sérios, dedicados e competentes também", vincou.

Já Fernando Gomes, administrador da área financeira, destacou o trabalho e "as noites sem dormir" para conseguir tirar o clube azul e branco do fair-play financeiro da UEFA.

"No final da época passada, terminou, felizmente para todos nós, um período muito difícil da vida do F. C. Porto. Nem todos deram conta das dificuldades que tivemos de superar. Mas dentro da equipa que dirige este magnífico clube, percebeu-se que este momento era decisivo para darmos um grande passo em frente ou recuarmos a tempos que queríamos esquecer. E foi o presidente, com a experiência e ponderação, quem, à frente de uma grande equipa, à qual tenho a honra de pertencer, conseguiu que todos superássemos esse difícil momento. Ao presidente e aos meus colegas de Direção, que votaram mais este galardão que me orgulho de receber, muito obrigado. Sou apenas a face mais visível de uma equipa de área económica e financeira que passou noites sem dormir, mas venceu, como o F. C. Porto sabe fazer", afirmou.

Confirme a lista de premiados:

Futebolista do Ano: Otávio



Treinador do Ano: Sérgio Conceição



Atleta do Ano: Diogo Costa



Atleta Revelação do Ano: Gonçalo Borges



Atleta Jovem do Ano: Gonçalo Ribeiro



Atleta de Alta Competição do Ano: Gonçalo Alves (hóquei)



Atleta Amador do Ano: Daniel Sánchez (bilhar)

Atleta Amadora do Ano: Angélica André (natação)



Dirigente do Ano: Fernando Gomes



Quadro do Ano: Basílio Moreira



Carreira: Leandro Massada



Recordação do Ano: Maria Amélia Canossa



Sócio do Ano: Fernando Póvoas



Parceiro do Ano: New Balance



Projeto do Ano: Porto Fan Token



Casa do Ano: Albergaria-a-Velha



Dragão de Honra: D. Américo Aguiar