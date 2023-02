Daniel Sousa: "Vitória é muito especial por ser contra um dos candidatos ao título"

O treinador do Gil Vicente considerou que o segredo para o triunfo diante do F. C. Porto foi o "crer" dos jogadores e destacou o triunfo como "especial".

"O mérito para esta vitória esteve no crer dos jogadores. Esta vitória é totalmente deles, do sacrifício, do trabalho que têm feito até agora e que se paga com estes resultados e com esta vitória, que é muito especial por ser contra um dos candidatos ao título, por ser uma das primeiras derrotas do F. C. Porto em casa. Há todo um conjunto de fatores, mas não deixam de ser só três pontos. O jogo mais importante é já o da próxima semana. No fim, são só três pontos. Agora, há que saborear um bocadinho esta vitória. Este triunfo significa três pontos muito importantes, precisamos muitos destes pontos, é a consolidação desse trabalho que temos feito. Os três pontos é o que me interessa", afirmou Daniel Sousa.

PUB

O Gil Vicente venceu (1-2), este domingo, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato. Taremi, Fran Navarro e Murilo marcaram os golos. João Mário e Uribe foram expulsos. Com este resultado, o clube azul e branco, que voltou a perder na competição após 11 jogos, permanece no segundo lugar, mas agora a oito pontos do líder Benfica. O Gil Vicente, que não perde há quatro jogos, segue no 13.º lugar, com 26 pontos.