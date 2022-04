Depois da derrota do F. C. Porto como ficam as contas do título

Nuno A. Amaral Ontem às 22:49 Facebook

Dragão mantém-se a quatro pontos do título e só poderá ser campeão na próxima jornada se o Sporting não vencer o Gil Vicente.

Os resultados da 31.ª jornada permitiram ao Sporting voltar a reduzir a diferença relativamente ao líder F. C . Porto, que, com a derrota em Braga, continua a precisar de quatro pontos para selar o título. Os dragões podem consegui-lo na próxima ronda, mas apenas se os leões escorregarem. Ou seja, mesmo que ganhem no sábado ao Vizela (19 horas), os azuis e brancos não poderão fazer a festa, pois o Sporting só joga com o Gil Vicente no domingo. Se ganhar essa partida, a equipa de Ruben Amotim manterá as contas em aberto para a penúltima jornada (7 de maio), que incluirá o clássico entre Benfica e F. C. Porto, na Luz.

Com seis pontos de avanço, os portistas têm três jogos para chegar ao título, dois dos quais em casa, já que, depois de receberem o Vizela e de irem à Luz, ainda jogarão no Dragão com o Estoril, na 34.ª e última jornada, ainda sem data definida, mas sempre no fim de semana de 14 e 15 de maio. Quanto ao Sporting, depois de receber o Gil Vicente, vai a Portimão na 33.ª ronda e termina o campeonato com uma partida em Alvalade diante do Santa Clara.