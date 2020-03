Desporto em suspenso com o novo coronavírus

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:16 Facebook

O impacto do novo coronavírus está a sentir-se a nível global, com o cancelamento de espetáculos, adiamento de exposições e limitações de eventos que reunam multidões. No desporto, o caso já tomou grande proporções, com jogos da liga italiana cancelados, Grande Prémio de Fórmula 1 da China adiado e a incerteza quanto aos Jogos Olímpicos do Japão e ao Europeu de Futebol 2020.

Mudanças confirmadas

Em Itália o coronavírus é uma grande preocupação, principalmente na região de Milão. Por consequência, a Liga italiana decidiu adiar cinco jogos da jornada 26 para maio (as partidas Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria também já tinham sido adiadas na jornada 25). Os encontros entre o AC Milan-Génova, Udinese-Fiorentina, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter vão ser realizados daqui a dois meses. Esta mudança vai adiar o fim do campeonato por uma semana, para dia 13 de maio, adiando assim a final da Taça de Itália, para o dia 20 do mesmo mês - se não existirem novos cancelamentos entretanto. Isto poderá afetar a preparação das seleções nacionais para o Campeonato Europeu, que tem início a 12 de junho.

Ainda no país transalpino, um jogador, cujo nome não foi revelado, do Pianense, da terceira divisão, foi infetado com o Covid-19. Como a equipa da região da Toscana enfrentou os sub-23 da Juventus, o clube de Turim decidiu suspender toda a atividade do escalão, para realizar uma avaliação do estado de saúde do plantel. Até ao momento nenhum jogador apresentou sintomas do vírus.

O encontro entre o Inter Milão e o Ludogorets, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa, foi realizado à porta fechada com objetivo de proteger a saúde e segurança pública.

No Japão, a Liga adiou a realização de sete partidas da Taça Levian e de várias jornadas do campeonato para meio do mês de março. São vários os navios que se encontram no país com infetados a bordo, e a Liga que prevenir a propagação do vírus.

Os inícios dos campeonatos sul coreanos e chineses foram adiados indefinidamente. Nos referidos países o vírus encontra-se bastante presente e há um risco elevado de infeção. Os encontros da primeira e segunda divisão do campeonato suíço foram suspensos até 23 de março.

A seleção chinesa de canoagem chegou em novembro a Portugal para realizar um estágio no Centro de Alto Rendimento da Nelo, na barragem da Aguieira, em Mortágua. O estágio terminaria em fevereiro, no entanto, devido ao surto de coronavírus, a seleção irá ficar em Viseu até abril.

Os Campeonatos Internacionais de Portugal de Badminton, a serem realizados nas Caldas da Rainha, foram cancelados após decisão da Direção Geral de Saúde.

Nos desportos motorizados, o Grande Prémio de MotoGP da Tailândia foi adiado devido ao vírus. O Grande Prémio do Catar foi cancelado, após a corrida de abertura não se ter realizado. O país decidiu colocar em quarentena todos os passageiros vindos da Itália. Como seis dos 22 participantes são do país transalpino, a corrida não se realizará.

Na Fórmula 1, o Grande Prémio da China foi adiado, estando marcado inicialmente para o dia 19 de abril. O Grande Prémio da Austrália, a realizar-se em Melbourne no próximo dia 12, vai decorrer como previsto, segundo a organização do evento.

No Ténis o encontro entre o Japão e o Equador, a contar para a Taça Davis, vai ser disputado à porta fechada, como forma de prevenção da propagação do vírus. A associação de ténis Feminino anunciou no passado dia 20 de fevereiro que o torneio que iria realizar-se em Xi'na, China, foi suspenso devido ao Covid-19.

Os torneios de qualificação olímpica de luta livre, futebol feminino, pugilismo e basquetebol foram transferidos da cidade de Xi'an, na China, para o Quirguistão.

Na Suíça, as últimas jornadas do campeonato de hóquei foram suspensas até 15 de março. A maratona de Tóquio, Japão, vai cingir-se apenas a atletas de elite, reduzindo assim o número de participantes de 38 mil para cerca de 200. Já a maratona de Pyongyang, Coreia do Norte, foi cancelada. O Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa por Equipas, a realizar-se na Coreia do Sul em março, foi adiado para junho.

No basquetebol, a federação Italiana adiou todos os jogos da próxima jornada das competições masculinas e femininas. Os torneios de râguebi de sevens, a decorrer em Hong Kong e Singapura em abril, foram adiados para outubro.

O torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos e o campeonato chinês de natação foram adiados para maio, tendo estado marcados inicialmente para março e abril. O campeonato mundial de atletismo em pista coberta, a realizar-se em Nanjing, China, foi adiado para 2021.

A incógnita dos Jogos Olímpicos e Euro2020

Dois dos maiores eventos desportivos globais estão marcados para este ano e o Covid-19 está a deixar as organizações preocupadas, com a possibilidade de a propagação do vírus passar para o nível de pandemia. Essa alteração, pode colocar em causa a realização do Europeu de Futebol e dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

O campeonato europeu de futebol decorre entre 12 de junho e 12 de julho. Esta edição da competição tem um novo formato, em que os jogos vão realizar-se em 12 países diferentes. Isto levará a que milhares de adeptos viajem por toda a Europa para assistirem aos encontros e tal pode colocar riscos.

"Estamos numa fase de espera. Estamos a monitorizar país a país, e o futebol tem de seguir as ordens de cada país", referiu Michele Uva, membro do Comité Executivo da UEFA, em declarações à "RAI".

A edição dos Jogos Olímpicos deste ano realizar-se-á em Tóquio, no Japão, país onde o vírus já provocou vítimas mortais. A organização garante que a preparação da competição está a decorrer como planeado e que o cancelamento dos Jogos ainda não foi discutido.

"Por volta de maio, acho que será altura de questionar se o vírus está controlado o suficiente para os Jogos se realizarem em Tóquio. Todas as indicações até ao momento são que tudo se vai manter como planeado", referiu Dick Pound, membro do Comité Olímpico Internacional, em entrevista à "Associated Press". O torneio tem início marcado para 24 de julho.