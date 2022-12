Diogo Costa entra no radar do Chelsea

Clube londrino procura guarda-redes e Imprensa inglesa garante que oferta vai rondar os 70 milhões de euros. "Blues" já terão iniciado os contactos com o agente do atleta, Jorge Mendes.

As grandes exibições na Champions ao serviço da equipa de Sérgio Conceição e, agora, no Campeonato do Mundo do Catar pela seleção nacional fizeram disparar a cotação de Diogo Costa no mercado europeu. Depois de ter sido apontado como alvo do Manchester United para o próximo verão, a Imprensa britânica garante que o Chelsea também está muito atento ao guarda-redes português e que até já terá efetuado os primeiros contactos junto do empresário do atleta, Jorge Mendes.

As publicações britânicas avançam que as sucessivas lesões de Mendy - o habitual titular da baliza do Chelsea - são uma preocupação para Graham Potter, sendo que o novo técnico (substituiu Thomas Tuchel) não vê em Kepa um alternativa segura para número 1, embora o guarda-redes espanhol tenha custado qualquer coisa como 80 milhões de euros quando os "blues" o contrataram ao Athletic de Bilbao, em 2018.

Poder financeiro é algo que não falta em Stamford Bridge - mesmo depois da saída do oligarca russo Roman Abramovich -, e o Chelsea já terá sido informado que o F. C. Porto não está disposto a deixar sair Diogo Costa por um valor inferior à cláusula de rescisão, que subiu para 75 milhões de euros quando o internacional português renovou até 2027, no passado dia 3 de novembro.

Ainda assim, o clube vai tentar obter um desconto, com a Imprensa inglesa a falar de uma primeira proposta a rondar os 70 milhões de euros.