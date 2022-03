Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 100 metros livres

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O júnior Diogo Ribeiro bateu, esta quinta-feira, o recorde nacional absoluto dos 100 metros livres masculinos pela segunda vez, com uma marca de 48,72 segundos, no primeiro dia dos campeonatos nacionais de piscina longa de natação, em Coimbra.

Depois do tempo de 48,96 segundos nas eliminatórias da manhã, que valeu o recorde absoluto do país e também uma marca de qualificação para os Europeus absolutos, marcados para agosto, em Roma (49,02), o nadador do Benfica, superou de novo o registo e sagrou-se campeão nacional da categoria.

O atleta de 18 anos superou o também benfiquista Miguel Nascimento, segundo classificado com uma marca de 49,07 segundos e anterior recordista nacional com 49,04 segundos, tempo estabelecido em 20 de dezembro de 2020, e Bruno Ramos, do Belenenses, que fechou o pódio com um registo de 50,83 segundos.

Autor de marcas que valem também as qualificações para os campeonatos europeus e mundiais de juniores, Diogo Ribeiro realçou, em declarações aos meios da Federação Portuguesa de Natação, que o dia foi "muito especial pelos resultados obtidos", ainda para mais no Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra, onde treinou desde os 10 anos, antes de se mudar para o clube lisboeta.

"Acaba por ser um sonho ainda por cima aqui, nesta piscina, onde treinei, desde os 10 anos, até ir para o Benfica para treinar com a equipa técnica da Federação, liderada por Alberto Silva, a que dedico também este resultado. Agora, há que continuar a trabalhar com humildade e sonhar com os Jogos Olímpicos", frisou, citado pela nota publicada no sítio oficial do organismo.

Presente nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, Tamila Holub, do Sporting de Braga, venceu os 1.500 metros livres femininos com 16.28,19 minutos e conseguiu também os mínimos para competir nos Europeus de Roma, superando a recordista nacional Diana Durães (Benfica), que fez o tempo de 16.34,61 minutos, e Angélica André (F. C. Porto), terceira, com 16.48,19 minutos.

Também Ana Catarina Monteiro, do Vilacondense, conseguiu os mínimos para os Europeus, ao vencer os 200 metros mariposa com a marca de 2.10,84 minutos.

PUB

Na natação adaptada, Diogo Cancela, da equipa Louzan Natação/EFAPEL, bateu o recorde da Europa (S8) dos 200 metros mariposa masculinos, com o tempo de 2.22,35 minutos.

Os campeonatos nacionais de natação de juvenis, juniores e absolutos em piscina longa prolongam-se até domingo no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra.