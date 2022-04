Dirigente acusa Vítor Catão de ter agredido árbitro

António Pereira, presidente do S. Lourenço do Douro, diz que viu o incidente. Líder do S. Pedro da Cova nega.

O presidente do São Lourenço do Douro, António Pereira, apontou o homólogo do São Pedro da Cova 1937, Vítor Catão, como o autor da agressão ao árbitro Ricardo Carriço, no jogo entre as duas equipas, na noite de anteontem, a contar para a Taça da A. F. Porto. A polémica partida foi interrompida aos 60 minutos, depois da equipa da casa, o São Lourenço do Douro, ter marcado o único golo até então, num lance que motivou o descontentamento do S. Pedro da Cova 1937 e precipitou a expulsão de Vítor Catão. A partir desse momento, o árbitro sentiu que as condições de segurança não estavam reunidas, interrompeu a partida e quando recolhia aos balneários foi agredido.

António Pereira, líder do clube do Marco de Canaveses, disse ao JN que a agressão foi perpetrada por Vítor Catão. "Além de haver um vídeo a mostrar tudo, eu vi que ele deu um soco no árbitro. Se queremos melhorar o futebol, tenho de falar sobre o que se passou", salientou. Após o incidente, a GNR foi chamada ao local e, segundo apurou o JN, elaborou um auto de notícia, tendo como testemunhas um delegado e um assistente de recinto desportivo (ARD).