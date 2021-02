Arnaldo Martins Ontem às 23:38 Facebook

F. C. Porto dá uma parte de avanço frente a um Boavista corajoso e paga a fatura. Reação é fantástica, mas Oliveira perde penálti e VAR anula o 3-2.

Este é daqueles dérbis que vão ficar na memória. Não faltaram momentos emocionantes e um deles foi, seguramente, quando o F. C. Porto pensou ter feito o 3-2, por Evanilson, depois de Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, ter inventado um daqueles lances de génio em que a bola sobrou para o brasileiro. A festa foi de arromba, houve choro, mas o lance e, consequentemente, a reviravolta foi por água abaixo, depois de o VAR ter detetado que a bola tocou na mão de Evanilson. Foi o anticlímax para o F. C. Porto, que volta a ceder pontos (terceiro empate seguido na Liga, o quarto consecutivo na época) e pode ficar a 10 pontos do líder Sporting, caso os leões vençam o Paços de Ferreira, amanhã.

A última imagem é o que fica e é indiscutível que o F. C. Porto faz uma segunda parte à F. C. Porto e esteve muito perto de chegar à reviravolta, mas, porventura, tal também seria um castigo severo para um Boavista que parecia a Juventus na primeira parte, a mesma que a meio da semana visita o Dragão para a "Champions".

Conceição surpreendeu no onze, mas o plano A, com Fábio Vieira no meio e João Mário à direita, falhou por completo frente a um Boavista, que se apresentou com uma linha de cinco na retaguarda. Além da boa organização defensiva, a pantera foi astuta na frente e marcou a abrir e a acabar a primeira parte, por Porozo, após um canto, e Elis, que correspondeu ao excelente trabalho de Mangas.

Ao intervalo, importa dizer que o 0-2 até podia ser curto, pois Elis teve outras duas ocasiões que só não deram em golo porque Marchesín mostrou classe.

A primeira parte é a pior do F. C. Porto esta época, a roçar o desastroso, enquanto o Boavista roçou a perfeição. No recomeço, Conceição fez três alterações de uma assentada e a segunda parte é de sentido único.

Taremi reduziu cedo (53m) e foi já com Evanilson e Francisco Conceição em campo que Sérgio Oliveira fez o 2-2, num penálti a punir falta sobre o avançado brasileiro. Aos 86 m, Francisco Conceição é derrubado e Sérgio Oliveira, no penálti, atira ao poste! Nas compensações, a reviravolta chegou a ser festejada, mas o VAR viu a mão de Evanilson.

Mais: Primeira parte fantástica do Boavista com destaque para Elis. Entrada de Otávio fez toda a diferença, assim como Evanilson e Francisco Conceição

Menos: F. C. Porto sem ideias na primeira parte e não foi só devido à desinspiração de Fábio Vieira e João Mário. Marega teve mais um jogo apagado

Árbitro: Numa semana quente para a arbitragem, Mota teve vida difícil e cometeu erros, mas nos lances decisivos acertou e teve a ajuda do VAR

