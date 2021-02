Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:47 Facebook

Francisco Conceição, filho do treinador do F. C. Porto, estreou-se este sábado pela equipa principal dos "dragões".

O jovem avançado, que entrou no lugar de Manafá ao minuto 77, esteve em destaque ao ter sofrido uma grande penalidade que podia ter dado vantagem aos azuis e brancos no marcador - que Sérgio Oliveira falhou - e foi na recarga de um remate do português que Evanlison fez o terceiro golo dos dragões.

Francisco Conceição foi a correr para o banco abraçar o pai mas o lance acabou por ser anulado por Manuel Mota que, depois de recorrer ao VAR, marcou mão do brasileiro.

F. C. Porto e Boavista empataram (2-2), este sábado no Estádio do Dragão, ma 19.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos estiveram a perder por 2-0 e Sérgio Oliveira falhou uma grande penalidade.

Veja o momento e o lance: