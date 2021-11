Dragão tem o destino da Champions nas mãos

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:20 Facebook

Não são precisas muitas pilhas na calculadora para definir a equação que poderá colocar o F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de perder com o Liverpool, na quinta jornada, os dragões chegam à derradeira ronda com o veredito milionário nas mãos.

É simples: caso o F. C. Porto vença na sexta jornada, no Estádio do Dragão, o Atlético de Madrid, garante de imediato a passagem à fase seguinte, independentemente do resultado do outro embate, entre AC Milan e Liverpool. Caso não o consiga, aí terá de esperar por aquilo que os italianos serão capazes de fazer.

E tudo o que não seja um triunfo dos portistas abre múltiplas possibilidades. Vamos por partes. Se o Milan não vencer o Liverpool, basta ao F. C. Porto empatar para continuar na Champions. No entanto, o empate já não será suficiente para os azuis e brancos, caso os milaneses vençam. Nesse cenário, os dragões cairiam na Liga Europa.

Quanto ao Atlético, precisa de vencer o F. C. Porto para carimbar a passagem, esperando que o Milan não vença. Já os italianos, que no confronto direto estão em desvantagem face ao F. C. Porto, estão dependentes de uma vitória para avançar na competição, desde que os portistas não ganhem. Se o F. C. Porto perder com o Atlético e o Milan ganhar, a equipa de Conceição fica em quarto lugar e fora das provas europeias.