Dragão volta a tropeçar, desta vez no Estoril. Veja os lances

Após o desaire a meio da semana com o Club Brugge, o F. C. Porto voltou a perder pontos, desta vez no terreno do Estoril (1-1). Tiago Gouveia fez o golo da equipa da casa e Taremi empatou, de penálti, nos descontos.

Os dragões até entraram bem na partida, pressionantes e a conseguir chegar com facilidade à área estorilista. Prova disso são os dois golos anulados por fora de jogo, nos primeiros 45 minutos. Contudo, num rápido contra-ataque, Tiago Gouveia fez o golo decisivo perto do intervalo, num lance onde Diogo Costa fica mal na fotografia.

Após o descanso, a equipa de Sérgio Conceição tudo fez para tentar chegar ao golo, e conseguiu, já nos descontos, quando Taremi marcou de grande penalidade. Antes, aos 77 minutos, Mor Ndiaye foi expulso após uma falta dura sobre Veron.

Assim o F. C. Porto fica no terceiro lugar da Liga, com 16 pontos, enquanto o Estoril fica no sexto posto, com 11.

Os golos:

Os casos: