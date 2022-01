Dragões festejaram vitória com adepto em cadeira de rodas

JN Hoje às 10:31 Facebook

Jogadores do F. C. Porto juntaram-se para uma fotografia inesquecível para um adepto que é presença habitual nos jogos dos portistas no Jamor.

Não passou despercebido a quem se encontrava no estádio do Jamor e foi, talvez, o momento mais emocionante da vitória do F. C. Porto sobre o Belenenses SAD, na noite de domingo.

Depois do triunfo (1-4) que mantém os dragões isolados na liderança da Liga, todos os jogadores se deslocaram à pista de tartan para posar e festejar com um adepto em cadeira de rodas. O momento foi captado e partilhado nas redes sociais dos azuis e brancos: "Como um de nós", lê-se na publicação.

Para além da fotografia, este adepto, que é presença habitual nos jogos do F. C. Porto no Jamor, ficou com a camisola de Diogo Costa.