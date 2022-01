Belenenses SAD - F. C. Porto: Pé no acelerador para a liderança do campeonato

André Bucho Ontem às 23:34 Facebook

Arranque em falso foi corrigido depois da expulsão de Yaya. Evanilson foi demolidor ao marcar três golos e Fábio Vieira brilhou como maestro do jogo do F.C. Porto

Um susto inicial e uma expulsão foram o despertador inicial para o F.C. Porto assinar uma exibição de grande qualidade e que terminou com vitória, por 1-4, no Jamor, frente ao Belenenses SAD.

Obrigado a mexer na ala direita, depois da saída de Corona e com as lesões de João Mário e Manafá, a aposta da equipa técnica de Sérgio Conceição, ontem liderada por Vítor Bruno, recaiu na adaptação de Bruno Costa. Os azuis de Lisboa procuraram juntar o bloco médio ao defensivo e obrigando os laterais a procurar os corredores, onde, sem um lateral de raiz, estavam limitados. Os caminhos no meio estavam bem tapados, e, por isso, Fábio Vieira baixou muitas vezes no terreno à procura de ajudar na construção, lançando Luis Díaz, Pepê e Evanilson em profundidade. O Belenenses SAD recorreu muito à falta para abrandar os dragões e através de um pontapé de canto, desviado por Camará, gelou o ambiente que os muitos portistas presentes no Jamor proporcionavam.