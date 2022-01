Dragões multados e Francisco J. Marques suspenso por 150 dias

Nuno A. Amaral Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Em causa o polémico jogo da época passada em Moreira de Cónegos.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão de 150 dias e uma multa de 30.600 euros a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, por críticas à equipa de arbitragem do jogo da época passada entre o Moreirense e os dragões, realizado no final de abril.

Na decisão do processo disciplinar movido ao F. C. Porto, conhecida esta terça-feira, ficou ainda definida uma multa de 38.760 euros ao clube azul e branco.

Na base do processo, esteve uma participação efetuada pelo Conselho de Arbitragem da FPF, realizada no dia 6 de maio, na sequência de declarações proferidas na comunicação social. O jogo de Moreira de Cónegos (1-1), apitado por Hugo Miguel, teve uma arbitragem muito polémica, que levou o F. C. Porto a protestar três penáltis por assinalar.