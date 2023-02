Duas camisolas e muitos aplausos: a homenagem do F. C. Porto e do Rio Ave a Atsu

Antes do apito inicial do jogo entre o F. C. Porto e Rio Ave, a contar para a 22.ª jornada da Liga, os dois clubes prestaram homenagem a Christian Atsu, jogador que foi encontrado morto, este sábado, na sequência do sismo que abalou a Turquia e a Síria.

Os jogadores das duas equipas que o jogador representou seguraram duas camisolas com os aplausos dos adeptos em som de fundo.

Veja o momento:

O futebolista ganês Christian Atsu, antigo jogador do F. C. Porto e Rio Ave, foi encontrado morto, quase duas semanas depois do forte sismo que abalou a Turquia e a Síria, no passado dia 6. A notícia da morte do jogador de 31 anos, que atualmente jogava no clube turco Hatayspor, foi dada pelo agente que o representava. "O corpo sem vida de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros. Os seus pertences ainda estão a ser removidos. O seu telefone também foi encontrado", disse Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca DHA.