Dirigentes do Liverpool insatisfeitos com Darwin, o "maior erro" de Jurgen Klopp

A publicação espanhola "El Pais" considera Darwin Núñez como uma das piores contratações da era Jurgen Klopp no Liverpool, tendo em conta o elevado valor pago pelo avançado, relativamente ao rendimento apresentado até ao momento. Dirigentes do Liverpool estarão insatisfeitos com o negócio que envolveu verbas avultadas

O uruguaio até começou bem a aventura por terras de Sua Majestade, tendo inclusive marcado um dos golos da vitória na Supertaça frente ao Manchester City, mas depois foi perdendo fulgor. O apogeu desta queda de forma aconteceu no jogo com o Crystal Palace, onde Darwin perdeu as estribeiras com o defesa adversário, sendo expulso por agressão.

"A substituição de Darwin na primeira jornada da Liga dos Campeões, em Nápoles, onde o Liverpool sofreu a derrota mais avassaladora dos últimos cinco anos (4-1) é a manifestação mais sinistra da maior crise que o treinador alemão enfrenta desde que chegou à Inglaterra", pode ler-se no artigo do jornal espanhol, que destaca ainda a diferença de valor entre a Liga portuguesa e a Premier League.

O artigo do "El Pais" destaca o "maior erro" de Jurgen Klopp, que com o passar dos anos foi construindo os plantéis do Liverpool com jogadores contratados abaixo dos 50 milhões de euros (Darwin custou 75 milhões de euros mais 25 milhões por objetivos), como Jota, Díaz, Firmino, Salah e Mané. Van Dijk obrigou a um investimento parecido ao do uruguaio, mas depressa se apresentou como um dos pilares defensivos dos "reds" nas últimas temporadas.

Também os dirigentes do Liverpool parecem desiludidos com o atacante, uma vez que consideram que, depois de avaliar juntamente com a equipa técnica, "pagar 100 milhões de euros pelo atacante, o jogador de futebol mais caro da história em Anfield, era um absurdo considerando as habilidades cognitivas que demonstra nos treinos e nos jogos", como explica a já referida publicação.

Até ao momento o avançado, de 23 anos, participou em cinco dos oito jogos oficiais disputados pelo Liverpool, tendo feito dois golos.