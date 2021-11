Em 2012, o União de Leiria também não entrou em campo com onze jogadores

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:26 Facebook

O jogo deste sábado entre o Benfica e o Belenenses SAD, a contar para a 12.ª jornada da Liga, foi, no mínimo insólito, mas não foi a primeira vez que uma equipa pisou o relvado incompleta num jogo para o campeonato. Aconteceu com o União de Leiria.

Corria o ano de 2012. Em abril, mais precisamente no dia 29, a 28.ª jornada da Liga ficou marcada pelo jogo entre União de Leiria e Feirense. Ainda não havia covid-19 e o mundo era bem diferente do que é hoje, mas também muito se falou deste encontro já que, à semelhança do jogo deste sábado no Jamor, a equipa da casa não subiu ao relvado com onze jogadores mas sim... oito.

No Estádio Municipal da Marinha Grande, também sem ninguém no banco de suplentes, José Dominguez fez o que podia com o que tinha, numa altura em que o União de Leiria estava mergulhado numa profunda crise económica, com quatro meses de salários em atraso que levaram 16 atletas a tomar uma posição e a apresentar a rescisão.

Na classificação, as coisas também não estavam nada famosas: uma vitória nos últimos 15 jogos e o último lugar com 19 pontos, a quatro da Académica, que ocupava a última posição segura, quando faltavam apenas três jogos para o final do campeonato.

Posto isto, o União de Leiria lutou com as armas que podia para assegurar a permanência. Em campo entraram Jan Oblak - hoje no Atlético de Madrid e considerado um dos melhores guarda-redes do mundo -, José Shaffer e Niklas Barkroth, Djaniny, os dois juniores, Pedro Almeida e Filipe Oliveira, e Al Hafith e John Ogu, este a chegar a poucos minutos do início do encontro, que estava agendado para as 16 horas.

No final do jogo, como era previsível, o triunfo sorriu para o Feirense, que venceu por 4-0, diante de um adversário que jogou os 90 minutos com menos três jogadores. E, no final da época, o União de Leiria acabou por descer à 2ª divisão.