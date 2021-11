Vergonha no Jamor. Onze contra nove e no final perdeu o futebol

Rui Farinha Hoje às 01:16 Facebook

Belenenses SAD entrou com nove jogadores e foi goleado pelo Benfica. Jogo durou 46 minutos.

Numa partida que promete fazer correr muito tinta (e bem negra) nos próximos tempos, o Benfica goleou, este sábado, com enorme polémica, a Belenenses SAD, por 7-0, no Jamor, num duelo que durou apenas até ao primeiro minuto da segunda parte. Devido a um surto de covid-19 no plantel dos azuis, que atingiu jogadores, técnicos e staff, a equipa de Filipe Cândido apresentou-se só com nove elementos e teve inclusive de jogar com um dos guarda-redes disponíveis na posição de avançado.

No arranque do segundo período, os azuis alegaram falta de elementos disponíveis, devido a questões físicas, e a partida terminou. Ao intervalo, Diogo Calila e Montez ficaram nos balneários e no recomeço João Monteiro deitou-se no relvado, alegando uma lesão, e o árbitro Manuel Mota deu a partida por concluída. Com seis jogadores, tinha de terminar, segundo os regulamentos.

Um caso que faz corar de vergonha o futebol português e um cenário terrível para quem gosta de futebol e que teve repercussão internacional. Após o final, os dois clubes confessaram que foram obrigados a jogar pela Liga.

Rui Pedro Soares, da SAD azul, garantiu que informou o organismo que o clube não tinha condições de ir a jogo e a Liga terá respondido que uma eventual falta de comparência poderia resultar em perda de pontos. Já os encarnados admitiram que foram contactados pela Belenenses SAD às 19.13 horas - o jogo começou às 20.30 -, mas que era demasiado tarde para recuar na intenção de entrar em campo. A Liga de Clubes ficou muito mal na fotografia, ao determinar a realização da partida, já que não acautelou um cenário fácil de antecipar e que pode ter custos sérios na imagem do futebol português. Já a Direção-Geral da Saúde não tomou qualquer posição oficial ou oficiosa sobre os casos de covid-19 na Belenenses SAD.

Quanto ao jogo, acabou por ter contornos surreais. Os encarnados jogaram em ritmo de treino e marcaram logo aos 25 segundos, através de um autogolo de Kau. Até ao intervalo, foram apontados mais seis golos. Seferovic vingou-se do famoso falhanço de Barcelona com um bis e Darwin completou um "hat-trick". As águias ascenderam provisoriamente ao primeiro lugar da Liga.