Bis de Toni Martínez dá a volta à Lazio no Dragão

Um bis do espanhol Toni Martínez garantiu ao F. C. Porto a vitória sobre a Lazio, por 2-1, esta quinta-feira à noite, no Estádio do Dragão, no encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os azuis e brancos mostraram-se mais ofensivos que os romanos no primeiro tempo, mas foram estes a marcar primeiro, por Zaccagni, aos 23 minutos.

Depois do tento, a Lazio teve mais duas boas ocasiões para dilatar a vantagem, mas os dragões não desistiram do empate e, aos 37, Toni Martínez cabeceou para o fundo das redes, dando mais justiça ao resultado face ao que aconteceu até ao descanso.

Ao intervalo, Sérgio Conceição decidiu mexer na equipa e pouco depois do recomeço (49), o avançado espanhol do F. C. Porto deu a volta ao marcador, após assistência de João Mário.

Os portistas continuaram por cima do jogo no segundo tempo, estiveram perto de aumentar num remate de Evanilson, que saiu a rasar a barra.

Face à pressão adversária, Lazio, estive mais contida no ataque, mas mesmo assim conseguiu criar dificuldades à defensiva dos dragões, em especial na reta final da partida na tentativa de saírem da cidade Invicta com uma igualdade.

O cabo-verdiano Jovane Cabral, ex-Sporting, foi chamado a jogo por Maurizio Sarri, aos 84 minutos, mas não conseguiu evitar da derrota dos italianos.

A segunda mão está marcada para o próximo dia 24, pelas 17.45 horas, em Roma.