Empresário do "saco azul" tinha agenda com nomes de árbitros

José Bernardes, suspeito de ajudar a desviar dinheiro do Benfica para fundo oculto, foi alvo de buscas em 2018.

José Bernardes, o empresário que as autoridades suspeitam que é um testa de ferro do Benfica, num esquema destinado a retirar perto de dois milhões de euros da esfera do universo empresarial encarnado, possuía em casa uma agenda com nomes e contactos de árbitros, que foi apreendida pela Polícia Judiciária (PJ), aquando das primeiras buscas do processo Saco Azul, em 2018. Este facto deverá ser analisado pelos investigadores à luz das recentes perícias financeiras que revelaram pagamentos de José Bernardes ao ex-árbitro Bruno Paixão.