Espanhóis garantem: Messi vai voltar a ser rival de Cristiano Ronaldo

Programa "El Chiringuito" adianta que o argentino já aceitou a proposta para rumar ao Al Hilal.

Lionel Messi tem tudo acertado para rumar à Arábia Saudita, onde o espera um contrato multimilionário com o Al Hilal.

De acordo com informação do programa "El Chiringuito", o jogador argentino já aceitou a proposta do grande rival do Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo. Para além de Messi, o Al Hilal também está interessado em contratar Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros de Messi no Barcelona.

Confirmando-se a transferência para o campeonato saudita, Messi e Cristiano Ronaldo voltarão a representar clubes rivais, recuperando a grande rivalidade que protagonizaram quando ambos jogavam em Espanha.