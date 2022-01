Estádio do Leça sem condições para acolher jogo com Sporting

José Pedro Gomes e João Faria Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Duelo entre o Leça e o Sporting, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, vai ser deslocalizada para o estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

O jogo não se vai realizar em Leça da Palmeira, uma vez que o recinto do emblema matosinhense, que milita no Campeonato Portugal, não reúne todas as condições infraestruturais para a acolher a partida. O palco vai ser o estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, uma decisão que foi oficializada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Num curto comunicado nas redes sociais, o Leça esclareceu que a mudança se deveu ao facto de a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto (APCVD) considerar o jogo de "alto risco".

"Em virtude das exigências de segurança feitas pela APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto) para o encontro da Taça de Portugal contra o Sporting Clube de Portugal, evento considerado de Alto Risco, não será possível organizar o jogo em Leça da Palmeira. A partida será realizada no Estádio Municipal da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira", pode ler-se.

A partida entre com o Sporting está agendado para dia 11 janeiro, às 20.45 horas.