Everton diz que cirurgia de André Gomes correu "extremamente bem"

André Gomes já foi operado à fratura com deslocamento no tornozelo direito, sofrida no passado domingo no jogo com o Tottenham, para a Primeira Liga Inglesa, após entrada do sul-coreano Sun Heung-min.

O Everton anunciou, esta segunda-feira à tarde, que a cirurgia correu "extremamente bem" e que o internacional português deverá "recuperar totalmente".

O Everton comunicou ainda que André Gomes irá permanecer nos próximos dias no hospital, onde dará início do processo de recuperação, o qual continuará depois no centro de estágio do clube (USM Finch Farm), sob a supervisão do departamento médico do clube de Liverpool. Não foi revelado o tempo de paragem, mas o médio dificilmente voltará a jogar esta temporada.

Em nome de André Gomes, o Everton aproveitou para agradecer todas as mensagens de solidariedade recebidas para com o jogador português, de 26 anos, enviadas pela família do futebol dos quatro cantos do mundo através das várias redes sociais.

Além das publicações de vários colegas de equipa, destaque ainda para o apoio manifestado pelos internacionais portugueses Ricardo Quaresma, Bruno Alves, José Fonte e Cédric Soares, do ex-selecionador Paulo Bento, hoje à frente da Coreia do Sul, bem como da Federação Portuguesa de Futebol, do Benfica e do Barcelona, clubes que André Gomes representou.