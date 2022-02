"Excelência" e "orgulho": as reações à vitoria da seleção nacional no Europeu de futsal

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal sagrou-se, este domingo, bicampeão europeu de futsal. O Presidente da República destacou a "vontade e competência" portuguesa e o primeiro-ministro felicitou a equipa por continuar "a fazer história na modalidade". A seleção é recebida na segunda-feira em Belém.

Marcelo recebe campeões

"Depois de um jogo difícil e muito emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, uma nova jornada de glória para o desporto nacional", pode ler-se numa nota da Presidência da República. O chefe de Estado felicitou "muito calorosamente" o conjunto de Jorge Braz e anunciou que receberá a seleção no Palácio de Belém pelas 10 horas de segunda-feira.

António Costa: "Continuam a fazer história"

António Costa deixou, numa mensagem publicada no Twitter, os parabéns aos jogadores e à equipa técnica, "que continuam a fazer história na modalidade". Na mesma rede social, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, não deixou passar em branco a conquista: "Grande dia para Portugal! Somos bicampeões europeus de futsal, depois do título mundial!"

Ferro Rodrigues elogia "excelência" dos bicampeões

PUB

O presidente da Assembleia da República elogiou a "excelência" do jogo da seleção portuguesa de futsal, que hoje se sagrou bicampeã da Europa, nos Países Baixos. "Depois dos títulos europeu de 2018 e mundial de 2021, a seleção nacional confirma a excelência do seu futebol com mais este troféu de campeão europeu, sendo os atletas, dirigentes e equipa técnica merecedores do reconhecimento de Portugal e dos portugueses", referiu Ferro Rodrigues.

Pedro Proença orgulhoso com Portugal bicampeão europeu de futsal

"Que feito! Portugal é bicampeão europeu de futsal! Parabéns à seleção de Jorge Braz e a toda a equipa e staff por voltarem a inscrever-nos na elite da modalidade. Que orgulho nesta seleção! Obrigado por nova alegria e redobrado motivo de orgulho", escreveu o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, antigo árbitro de futebol, na sua página oficial no Facebook.

Fernando Gomes enaltece qualidades de uma seleção que é "exemplo"

"Gostaria de enfatizar todas as qualidades de um grupo que prestigia incessantemente a FPF, o desporto nacional e o próprio país: a vossa união, dedicação, garra, determinação, espírito de equipa, talento, equilíbrio emocional e estratégico fazem de vocês exemplos a serem seguido por todos os desportistas", sublinhou Fernando Gomes.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, organismo que tutela o futsal, lembrou ainda que Portugal também é o atual campeão do mundo e que não perde um jogo oficial desde 2016. "As vossas conquistas, pelo seu brilho, perdurarão na memória de todos nós", acrescentou o dirigente, no início de uma mensagem de felicitações após Portugal vencer hoje a Rússia por 4-2 na final do Europeu, disputado nos Países Baixos.

Na nota, Fernando Gomes deixou também palavras especiais para o selecionador Jorge Braz: "Mais uma vez conduziu a nossa equipa a uma grande vitória. A marca dos verdadeiros campeões é conseguirem continuar a ganhar. A sua capacidade de organização e liderança, apoiadas num staff e numa estrutura superlativas, foram fatores decisivos na afirmação de Portugal como a maior potência mundial do futsal."