F. C. Porto goleia Moreirense com bis de Taremi e Luis Díaz. Veja os golos

O F. C. Porto goleou (5-0), este domingo, o Moreirense, no Estádio do Dragão, na sexta jornada da Liga. Taremi e Luis Díaz bisaram no encontro, Pepê estreou-se a marcar pelos azuis e brancos

Os dragões inauguraram o marcador aos 33 minutos, por Taremi. Árbitro entendeu que Paulinho derrubou Taremi num momento em que o avançado se preparava para rematar junto à pequena área e não exitou em assinalar uma grande penalidade, que o iraniano não falhou.

Na segunda parte, foi uma chuva de golos. Fábio Vieira aproveitou um erro de Pasinato para recuperar a bola e assistir Luis Díaz, que ampliou a vantagem. O colombiano voltaria a mrcar pouco depois, novamente com Fábio Vieira na jogada.

Aos 70 minutos, Taremi também bisou, aproveitando uma defesa incompleta de Pasinato, e Pepê fechou a contagem: Fábio Vieira assistiu o brasileiro, que se estreou a marcar pela equipa azul e branca.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar 14 pontos, menos um do que o líder Benfica, que só joga na segunda-feira, mais um do que o Estoril Praia e três em relação ao Sporting, que se defrontam ainda este domingo. Já o Moreirense é 18.º e último, com três.

