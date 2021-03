Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52, atualizado às 20:04 Facebook

Os azuis e brancos venceram (2-1), este sábado, o Portimonense, em Portimão, na 24.ª jornada da Liga. Jogo ficou ainda marcado pela lesão de Pepe e pelas expulsões de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio.

O F. C. Porto inaugurou o marcador em cima do intervalo, já depois de Pepe ter deixado o relvado devido a problemas físicos. Após um remate de Marega, Lucas Possignolo desviou a bola para a própria baliza. O Portimonense ainda reclamou uma mão de Sérgio Oliveira no lance, mas o VAR validou o golo.

Na segunda metade, os algarvios ainda chegaram ao empate aos 63 minutos, por Candé, mas os os azuis e brancos voltaram a ficar na frente do marcador nem cinco minuto depois, novamente graças a um autogolo. Na sequência de um livre de Sérgio Oliveira, a bola acabou por bater nas costas de Samuel e entrou junto ao poste direito.

Depois deste lance, o momento quente do jogo: Sérgio Conceição e Paulo Sérgio protagonizaram uma discussão acesa - tiveram de ser separados por jogadores e equipas técnicas - e acabaram por ser expulsos.

Com este triunfo, o F. C. Porto passou a somar 54 pontos, menos sete do que o líder Sporting, que recebe ainda este sábado o Vitória de Guimarães, mais quatro do que o Sporting de Braga e seis do que o Benfica, que se defrontam no domingo. Já o Portimonense é 13.º, com 23.

