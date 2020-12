F. C. Porto empata frente ao City e está nos oitavos da Champions

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os azuis e brancos empataram (0-0), esta terça-feira, frente ao Manchester City e garantiram um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Noite de festa para o F. C. Porto. Os azuis e brancos garantiram um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões pela 12.ª vez na história, graças a um empate (0-0) diante do Manchester City, que já estava apurado, no Estádio do Dragão, na penúltima jornada da fase de grupos.

Depois de três vitórias consecutivas frente a Marselha e Olympiacos, os azuis e brancos só precisavam de um ponto para seguir em frente e cumpriram, muito graças a Marchesín. O guarda-redes argentino esteve em destaque na baliza dos dragões, só não tendo conseguido parar um remate de Gabriel Jesus, já na segunda parte. Mas o golo acabaria por ser anulado por fora de jogo.

No outro jogo do grupo, o Marselha de André Villas-Boas venceu o Olympiacos de Pedro Martins por 2-1. A equipa grega está em terceiro com três pontos, os mesmos que somam os franceses no quarto lugar.