O F. C. Porto goleou (5-0), este domingo, o Belenenses SAD na 30.ª jornada da Liga, no Estádio do Dragão. A equipa azul e branca pode sagrar-se campeã já na quinta-feira.

Soares, ao minuto 30, inaugurou o marcador de cabeça depois de uma assistência de Otávio. Uribe, pouco depois, ainda festejou mas o tento foi anulado por toque do braço na bola.

Na segunda parte, uma chuva de golos: primeiro por Marega, que aproveitou um belo passe de Corona, aos 58 minutos. Alex Telles, de grande penalidade, ampliou a vantagem. Pouco depois, Fábio Vieira, de livre direto, estreou-se a marcar pela equipa azul e branca e já nos descontos, Luis Díaz, com um grande golo, selou a goleada.

Com este resultado, o F. C. Porto é líder isolado da Liga com seis pontos de vantagem em relação ao Benfica e pode sagrar-se campeão já na próxima jornada, caso vença o Tondela e a equipa encarnada não pontue frente ao Famalicão.

Veja os golos e os casos: