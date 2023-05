F. C. Porto marca presença na final da Taça de Portugal

O F. C. Porto recebeu, esta quinta-feira, o Famalicão, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Os dragões venceram (3-2) já no prolongamento e vão defrontar o Braga na final da prova rainha.

O F. C. Porto está na final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Braga no Jamor, a 4 de junho. Os dragões venceram o Famalicão por 3-2, na segunda mão da meia-final, já no prolongamento. A um minuto do fim, Otávio marcou com um grande remate de fora da área, para empatar o jogo e levar a equipa à loucura. Pouco depois, os portistas selaram a vitória com um golo de Evanilson.

No primeiro tempo, o Famalicão surpreendeu e bateu-se bem no Dragão. À passagem do minuto 20, Jhonder Cadiz marcou na sequência de um livre de Ivo Rodrigues e empatou a eliminatória que, na primeira mão, tinha ficado 2-1 a favor dos portistas. Pouco depois, Uribe sofreu falta dentro de área e Galeno não falhou na marca dos onze metros.

No segundo tempo, o F. C. Porto mostrou algumas dificuldades em superar a pressão do Famalicão e a equipa minhota empatou a eliminatória novamente, após um bom lance de Iván Jaime. Aos 87 minutos, Pepe queixou-se de ter sido alvo de um insulto racista por parte de Colombatto, jogador do Famalicão, dizendo ao árbitro Manuel Mota que foi chamado de "macaco".

Ninguém desbloqueou o jogo no tempo regulamentar e, já no prolongamento, Otávio foi o herói ao disparar de fora da área para euforia dos portistas. Pouco depois, Evanilson deu a vitória aos dragões e selou o resultado.

Veja os golos da partida: