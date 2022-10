F. C. Porto vence o Bayer Leverkusen no Dragão

O F. C. Porto venceu, esta terça-feira, o Bayer Leverkusen em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões. Zaidu e Galeno marcaram os golos do jogo. Taremi fez duas assistências.

Depois das derrotas diante de Atlético de Madrid e Brugge, só o triunfo interessava ao F. C. Porto para continuar a sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição cumpriu e levou a melhor sobre os alemães, com golos já na segunda parte, somando o primeiro triunfo nesta edição da Champions.

Com Uribe a titular - o médio estava em dúvida mas acabou por alinhar de início - foram os alemães a marcarem primeiro, ao minuto 15, por Hudson-Odoi, mas o tento foi anulado após intervenção do VAR, por uma falta sobre Pepê. Pouco depois, foram os azuis e brancos a fazerem a festa, com Taremi a concluir uma grande jogada de contra-ataque, mas o lance foi anulado por uma grande penalidade anterior e que favorece os alemães. Na hora do remate, Diogo Costa brilhou ao impedir o golo a Patrik Schick.

Na segunda parte o F. C. Porto inaugurou o marcador com Zaidu a aproveitar da melhor forma um cruzamento de Taremi. Perto do fim, o iraniano voltou a deixar marcar ao assistir Galeno, que fechou a contagem e deixou os dragões a sorrir.

Com este triunfo, o F. C. Porto subiu ao segundo lugar do grupo B, com três pontos, em igualdade com os germânicos, terceiros, e com o Atlético de Madrid, último, que perdeu por 2-0 na visita ao Club Brugge, líder isolado, com nove.