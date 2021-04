F. C. Porto vence o Chelsea mas diz adeus à Champions

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53 Facebook

O F. C. Porto venceu (1-0), esta terça-feira, em Sevilha, o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas disse adeus à competição.

Terminou o sonho. Depois de ter perdido (2-0) na primeira mão, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, as azuis e brancos precisavam de marcar pelo menos dois golos para conseguir ainda sonhar com um lugar nas meias-finais, feito que só conseguiram em 1986/87, 1993/94 e 2003/04. Os dragões venceram o Chelsea mas o golo marcado já perto do fim não foi suficiente.

Taremi, que entrou na segunda parte, marcou o único golo - e que golo - já na compensação, com um pontapé de bicicleta. Nas meias-finais, o conjunto londrino, campeão europeu em 2011/12, vai defrontar, com primeira mão fora, o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Liverpool, que se defrontam na quarta-feira em Anfield Road. Os merengues venceram por 3-1 na primeira volta.

Veja o golo de Taremi: