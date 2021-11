Fábio Vieira renova com o F.C. Porto por mais três anos

Miguel Pataco Hoje às 11:10 Facebook

Fábio Vieira vai ser dragão por mais três temporadas, renovando contrato até 2025.

O médio Fábio Vieira renovou, esta quinta-feira de manhã, contrato com o F. C. Porto até 2025, comunicou o clube. O português fica assim vinculado por mais três temporadas com a equipa azul e branca.

Esta época Fábio Vieira já leva cinco assistências em 11 jogos pelos dragões, sendo presença regular nas escolhas de Sérgio Conceição. O médio tem estado em destaque ao serviço da seleção nacional sub-21, tendo sido dos melhores em campo no último encontro frente ao Chipre.

Durante a cerimónia de renovação, Pinto da Costa projeta um futuro brilhante para Fábio Vieira. "É mais um jovem nascido no F. C. Porto que tem tudo para triunfar. Está num clube que gosta muito dele e tem um treinador que sabe potenciar jovens talentos. Fábio, aproveita esta oportunidade, vais ser uma referência do F. C. Porto", disse o presidente da equipa azul e branca.

Fábio Vieira explicou que renovar contrato com os dragões é um "feito muito importante". "Já ambicionava poder renovar com o clube que amo e represento desde pequeno. Quero agradecer ao presidente por sempre acreditar em mim, e ao treinador e companheiros por me darem conselhos para eu ser o melhor. É um dia muito importante", disse.