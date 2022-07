F.C. Porto e Braga chegam a entendimento por David Carmo

Dragões vão começar a negociar diretamente com o jogador.

A defesa do F. C. Porto está perto de ser reforçada. O JN sabe que Pinto da Costa e António Salvador conversaram e chegaram a um entendimento para a futura transferência de David Carmo. Os azuis e brancos têm agora autorização por parte do Braga para começar a negociar diretamente com o jogador e o respetivo agente, no sentido de acordar a mudança para o Dragão.

Aos 22 anos, David Carmo é um dos centrais mais promissores do futebol português e em junho estreou-se na convocatória de Fernando Santos para os jogos de Portugal na Liga das Nações. No passado, chegou a suscitar interesse ao Liverpool mas a transferência acabou por não se concretizar. Agora, está próximo de reforçar os campeões nacionais, que perderam Mbemba, após o congolês ter terminado o contrato.