Fenerbahçe sofre golo do Dínamo Kiev e adeptos entoam nome de Putin

Os adeptos dos turcos do Fenerbahçe, clube orientado pelo português Jorge Jesus, protagonizaram esta noite de quarta-feira um momento bastante infeliz face à atual situação, quando entoaram cânticos com o nome de Vladimir Putin, presidente da Rússia, quando os ucranianos do Dínamo Kiev abriram o marcador na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira mão sem golos, o médio Vitaliy Buyalskiy colocou a equipa em vantagem aos 57 minutos.

Os fãs do clube turco como retaliação ao tento sofrido entoaram o nome do chefe de estado russo, que decidiu invadir a Ucrânia a 24 de fevereiro e passados mais de cinco meses continua a não dar tréguas. O que começou num canto do estádio, rapidamente se propagou pelas restantes bancadas.

Um vídeo do lamentável momento foi partilhado por um jornalista turco na rede social Twitter.

At. Szalai empatou aos 89 minutos, e o encontro foi para prolongamento, com os ucranianos a vingarem-se com um golo de Karavaev, aos 114 minutos, que atirou a equipa de Jorge Jesus para fora da Champions.

