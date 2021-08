Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em Tóquio

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 04:26 Facebook

O português conquistou, esta terça-feira, a medalha de bronze em K1 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É a terceira medalha para Portugal na competição.

Depois de nas meias-finais ter conseguido o recorde olímpico, as expectativas por uma medalha para Fernando Pimenta ficaram ainda mais altas e o português acabou mesmo por fazer a festa. A final, que começou com uma falsa partida, foi recheada de emoção e foi mesmo preciso recorrer ao photo finish para perceber quem ocuparia o segundo e terceiro lugares.

O húngaro Balint Kopasz, que dominou toda a prova, terminou em 3m20,643s e foi o grande vencedor à frente do magiar Adam Varga (3m222,431s), que acabou por alcançar Pimenta em cima da meta, e Fernando Pimenta, que falhou não conseguiu a medalha de prata por 47 milésimos de segundos.

"Acima de tudo sinto-me feliz. Não consegui vencer, eles foram mais rápidos e fizeram uma grande prova, mas eu também dei o meu melhor e saio daqui de consciência tranquila. Demonstrei o meu valor. Não posso estar mais feliz, a minha carreira ainda agora começou e tenho de continuar a trabalhar mais e melhor. Depois de ter feito uma semifinal a gerir e a bater o recorde olímpico... estou aqui para representar os portugueses da melhor forma possível. Mas isto ainda não acabou. O Pimenta está cá para as curvas, quero voltar aos Jogos Olímpicos e já comecei a pensar em 2032. Enquanto tiver força, os portugueses podem contar comigo. Obrigada a todos", disse Pimenta à RTP.

Com este triunfo, Portugal já conquistou três medalhas nestes Jogos Olímpicos, depois do bronze de Jorge Fonseca (judo) e Patrícia Mamona (triplo salto). O nosso país passou a contar com um total de 27 medalhas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial.