Fernando Santos e a ausência de Cristiano Ronaldo: "Foi uma opção estratégica"

O selecionador nacional explicou, esta terça-feira, a ausência de Cristiano Ronaldo do jogo com a Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial2022. Fernando Santos garantiu que a decisão nada teve a ver com a atitude do jogador quando foi substituído diante da Coreia do Sul.

No jogo com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial2022, Cristiano Ronaldo não escondeu a insatisfação por ter sido substituído e Fernando Santos não escondeu que "não gostou nada" das imagens. Esta terça-feira, o internacional português vai mesmo começar o jogo com a Suíça, a contar para os oitavos de final, no banco mas Fernando Santos garantiu que nada teve a ver com a polémica do último duelo.

"Não está nada ligado. Disse que esse assunto estava encerrado e foi esquecido. É uma opção estratégica, já vínhamos há uns dias a preparar e foi questão estratégica para este jogo. Cambiantes diferentes, movimentos diferentes, nada mais do que isso. "O Ronaldo é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo vai de certeza absoluta ajudar Portugal. É uma equipa com desenvoltura muito grande, com cinco jogadores da frente com grande desenvoltura, para criar espaços para poder jogar. E uma equipa equilibrada, mas com grande desenvoltura", afirmou Fernando Santos em declarações à RTP.

O pontapé de saída entre Portugal e Suíça está marcado para as 19 horas.