Fernando Santos sobre a reação de Ronaldo na substituição: "Não gostei nada"

Fernando Santos admitiu não ter gostado da reação de Cristiano Ronaldo quando foi substituído no jogo com a Coreia do Sul, na última jornada do Grupo H.

"Quando acabou o jogo fui à 'flash', depois segui para a conferência de imprensa, e repito o que disse aí: lá, no campo, não ouvi nada. Ele estava muito longe, só o vi a discutir com o jogador do Coreia. Depois, vi as imagens e não gostei nada", disse.

O selecionador nacional vincou, porém, que "estes assuntos resolvem-se dentro de casa e estão resolvidos". "Quanto à titularidade ou não, só dou a equipa aos jogadores no balneário, no dia do jogo. De resto, o assunto está terminado. Toda a gente está disponível", disse, quanto à presença de Ronaldo no onze frente à Suíça.

Sobre a contestação à titularidade de Ronaldo nos jogos que Portugal disputou até ao momento no Catar, o selecionador nacional garante que ela lhe passa ao lado.

"Não ligo, não vejo as notícias. Só tenho três dias para trabalhar, tenho de me focar nos treinos e ver qual a equipa que tem de jogar. Colocarei em campo a equipa que entendo que deve jogar em cada jogo. Tomo sempre as decisões em consciência. O único pensamento que tenho é servir bem Portugal e a equipa nacional", sublinhou.

Questionado sobre a possível mudança de CR7 para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Fernando Santos disse nada saber sobre o assunto. "Não falei com ele sobre isso. Quando cheguei (à conferência de imprensa), ouvi dizer que isso estava na 'Marca'. É uma questão dele. Ele está totalmente focado em ajudar a equipa no Campeonato do Mundo".