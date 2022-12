Federação oficializa saída de Fernando Santos

A Federação Portuguesa de Futebol oficializou esta quinta-feira a saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção de Portugal.

Fernando Santos já não é selecionador de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol e o treinador chegaram a acordo para a desvinculação de funções com efeito imediato, visto que o contrato terminava em 2024. A eliminação do Mundial 2022, nos quartos-de-final contra Marrocos, foi o último trabalho do técnico.

"A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014. Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo", pode ler-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

A FPF comunicou ainda que "iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional".

Estarei de corpo e alma, não no campo mas nas bancadas

"Saio com enorme sentimento de gratidão, enorme pelo privilégio de ser selecionador nacional e pela honra de representar o nosso país. Foi um sonho que realizei e um objetivo de vida que cumpri. Quero agradecer a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014. Em grupos têm de se tomar decisões difíceis e é normal que nem todos fiquem contentes com as decisões que fiz, mas as opções que tomei todos sabem que foi sempre a pensar no que seria melhor para a seleção nacional", começou por dizer Fernando Santos, na mensagem de despedida.

Depois de agradecimentos à Federação Portuguesa de Futebol e a outras personalidades, Fernando Santos deixou uma palavra aos portugueses. "A partir de agora serei mais um entre milhões que apoiam e vibram com a seleção. Estarei de corpo e alma, não no campo mas nas bancadas a cantar o hino e a esperar que a seleção nos dê muitas alegrias", concluiu.



Fernando Santos chegou ao comando de Portugal em 2014 e conquistou o Campeonato da Europa em 2016 e a primeira edição da Liga das Nações em 2019. Agora, resta a dúvida de quem será o sucessor.

A Federação Portuguesa de Futebol não tem pressa para contratar o próximo selecionador, sendo que o nome mais forte para o cargo é José Mourinho. A lista de eventuais sucessores de Fernando Santos comporta ainda técnicos portugueses experientes, como Jorge Jesus, Rui Vitória, Abel Ferreira, Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, isto além de Rui Jorge, atual selecionador dos sub-21 lusos, visto como uma boa solução, para a função de interino, caso o técnico eleito não consiga de imediato desvincular-se do respetivo clube que de momento oriente