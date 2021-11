Fernando Santos: "O Cristiano Ronaldo tem total confiança em mim"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

O selecionador nacional garantiu, esta quarta-feira, que caso não consiga o apuramento para o Mundial do Catar, demite-se imediatamente e abordou a relação com Cristiano Ronaldo.

Confrontado com umas imagens do final do jogo com a Sérvia, que Portugal perdeu (1-2), não conseguindo o apuramento direto para o Mundial2022, em que parece haver contestação de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos desvalorizou o episódio e garantiu que a relação com o capitão nacional não só é muito boa, como ainda tem a "confiança total" do craque português.

"A minha mensagem continua a pensar para os jogadores, sem dúvidas. Em relação às declarações do Bernardo Silva, dissemos a mesma coisa e concordo com o que ele disse: o jogo foi mau, devíamos ter feito melhor. Quando acabou o jogo, a desilusão foi brutal para os jogadores e staff. Uns estavam no chão, outros baixaram a cabeça. Eu fui ao campo para apoiar os jogadores e, quando ia a passar pelo Ronaldo, ele estava a dizer a um jogador da Sérvia que se não tivessem anulado o golo que ele marcou lá, não se estaria a rir. E a única coisa que lhe disse foi 'tem calma'. O Cristiano tem total confiança em mim", vincou em entrevista à TVI.