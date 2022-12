"Marca" garante Ronaldo no Al-Nassr a partir de 1 de janeiro

JN Hoje às 11:52 Facebook

O jornal "Marca" escreve que Cristiano Ronaldo vai assinar por duas épocas e meia pelo Al-Nassr, clube da Arábia Saudita.

Depois de ter rescindido o vínculo que o ligava ao Manchester United até ao final desta época, Cristiano Ronaldo vai prosseguir a carreira na Arábia Saudita, ao serviço do Al-Nassr, revela o jornal espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, o craque português tornar-se-á, por uma margem alargada, no jogador mais bem pago da história do futebol, devendo receber um valor a rondar os 200 milhões de euros por época, entre o salário e verbas relacionadas com acordos publicitários.

No Al-Nassr, atual segundo classificado da Liga da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo será companheiro de equipa do ex-F. C. Porto Vincent Aboubakar e do antigo médio do Benfica Anderson Talisca. O treinador dos sauditas é o francês Rudi Garcia.