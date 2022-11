Ferrari do sexto título de Schumacher leiloado por valor recorde de 14,81 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 01:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ferrari pilotado em 2003 pelo alemão sete vezes campeão de Formula 1, Michael Schumacher, que se encontra em perfeito estado de funcionamento, foi vendido esta quarta-feira em leilão, pelo valor recorde de 14,81 milhões de euros.

"Carros de Fórmula 1 desta qualidade e procedência raramente chegam ao mercado, e este carro em particular é o melhor dos melhores", sublinhou Augustin Sabatié-Garat, diretor de vendas da casa de leilões da Sotheby's.

O F2003-GA Chassis 229 com o qual Michael Schumacher venceu inúmeras corridas na temporada de 2003 alcançou "um preço recorde para um Fórmula 1 da era moderna", destacou ainda.

PUB

O valor registado no leilão em Genebra é quase o dobro do anterior recorde de 7,5 milhões de euros, alcançado por outro carro da Ferrari, também pilotado pelo sete vezes campeão alemão, durante a temporada de Formula 1 de 2001, que a Sotheby's leiloou em 2017 em Nova Iorque.

A casa estimava arrecadar um valor entre os 7,5 e 9,5 milhões de euros, mas após um leilão intenso, um dos compradores subiu a parada em 500.000 euros de uma só vez e assegurou o Ferrari de 2003.

A identidade do novo proprietário não é conhecida, mas a casa de leilões indicou que este é da Europa.

"É um dos Ferraris com mais vitórias na história da marca, por isso é um carro muito importante na história do automóvel", sublinhou Vincent Luzuy, responsável pela venda de carros de luxo na Sotheby's, durante a apresentação do carro de corrida para os jornalistas.

Como particularidade, este F2003-GA com motor V10 está em perfeito estado de funcionamento, sublinhou a Sotheby's.

De resto, o carro foi guiado pelo filho de Michael Schumacher, Mick, atualmente piloto na Formula 1 pela Haas, na pista de testes da Ferrari em Fiorano antes da venda.

Com este Ferrari, que se estreou no Grande Prémio de Espanha de 2003, Schumacher conquistou cinco vitórias naquela temporada: Espanha, Áustria, Canadá, Itália e Estados Unidos. No início da época com a versão de 2002 o alemão tinha também vencido em San Marino.

O alemão conquistou também três 'pole positions' e três voltas mais rápidas em corrida, e outros dois pódios no Mónaco e em França, permitindo a Schumacher conquistar o sexto título mundial.

Michael Schumacher conquistaria o seu sétimo título de campeão do mundo em 2004.

Atualmente, o seu estado de saúde é incerto desde que sofreu um terrível acidente em dezembro de 2013, enquanto esquiava em França.