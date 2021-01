Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:18 Facebook

O internacional português esteve, este domingo, em destaque no duelo do Manchester City frente ao Birmingham para a Taça de Inglaterra. A equipa de Guardiola venceu (3-0) e garantiu um lugar nos 16 avos.

Depois de um arranque de época irregular, o Manchester City atravessa a melhor fase ao conseguir o quinto triunfo consecutivo, entre Premier League, Taça de Inglaterra e com uma eliminação do Manchester United na Taça da Liga pelo meio. Este domingo, a vitória voltou a sorrir à equipa de Guardiola e muito graças a um nome português: Bernardo Silva.

João Cancelo e Rúben Dias também foram titulares - as exibições falam por si e, por isso, têm sido apostas - mas desta vez foi o extremo a (voltar) a roubar os holofotes. Bernardo Silva não marcava desde 11 de julho de 2020, dia em que contribuiu para a goleada (5-0) frente ao Brighton. Foram 182 dias sem festejar mas a espera valeu, e bem, a pena: bisou e foi decisivo na eliminação do Birmingham na Taça.

Aos 8 minutos, o extremo aproveitou um mau corte da defesa para, com nota artística, inaugurar o marcador. Um grande golo a que nem Guardiola, que já elogiou várias vezes o atleta de 26 anos, ficou indiferente, com o técnico a levar as mãos ao ar.

Pouco depois, Bernardo bisou ao concluir de pé direito uma boa jogada de Mahrez e Kevin de Bruyne. Phil Foden fechou a contagem e o Manchester City garantiu um lugar nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra. Este foi o segundo bis do ex-Mónaco e Benfica pelo clube de Manchester, sendo que, em setembro de 2019, anotou um hat-trick frente ao Watford.

Veja os golos: