FPF não garante a realização da final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sabe o JN, não dá como garantida a realização de mais qualquer jogo das suas competições na época 2019/20, incluindo a final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Benfica. Os dois finalistas serão consultados. Jogos para definir quem sobe à LigaPro também em risco.

Todas as competições que a FPF organiza foram dadas como concluídas no início do mês de abril, altura em que aquela entidade admitiu que se existissem condições poderia efetuar a final da Taça de Portugal e os jogos necessários para indicar as duas equipas que sobem à LigaPro.

Na carta de resposta à Secretaria de Estado, enviada esta sexta-feira, a FPF fez depender a realização da final da Taça de Portugal e dos jogos do Campeonato de Portugal da decisão da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a existência de condições de segurança e de saúde pública para a realização de desafios de futebol em Portugal.

No caso da final da Taça de Portugal, além do parecer da DGS, a FPF não tomará qualquer decisão sem consultar primeiro os dois finalistas, no caso o F. C. Porto e Benfica. Perante isto, não está definida data para a realização da prova.

Recorde-se que a FPF criou um grupo de trabalho coordenado pela Unidade de Saúde e Performance e constituído por uma equipa de especialistas de hospitais (São João, do Porto, e Curry Cabral, de Lisboa) e universidades (Escola de Saúde Pública da Univ. Nova e Instituto de Saúde Pública da Univ. Porto), além da CUF, para preparar um plano de regresso das competições, árbitros e seleções. Na sexta-feira, a Direção da FPF reuniu-se com o Governo (ministros da Saúde e Educação, bem como os secretários de estado da Saúde e da Juventude e Desporto).